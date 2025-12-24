ТСН у соціальних мережах

Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування Ліги націй-2026/27

Жеребкування Ліги націй-2026/27 відбудеться 12 лютого 2026 року.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Європейський футбольний союз (УЄФА) назвав дату жеребкування групового етапу Ліги націй сезону-2026/27. Воно відбудеться 12 лютого 2026 року в Брюсселі.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті.

Зокрема своїх суперників у групі дізнається збірна України, яка виступатиме в Лізі В.

"Синьо-жовті" потрапили до другого кошика перед жеребкуванням разом зі Швейцарією, Боснією та Герцеговиною та Австрією – з цими командами українська збірна точно не зіграє.

Збірна України отримає по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків.

Ліга націй-2026/27: кошики перед жеребкуванням

Ліга А

Кошик 1: Португалія, Іспанія, Франція, Німеччина.

Кошик 2: Італія, Нідерланди, Данія, Хорватія.

Кошик 3: Сербія, Бельгія, Англія, Норвегія.

Кошик 4: Уельс, Чехія, Греція, Туреччина.

Ліга В

Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.

Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна.

Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.

Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово.

Ліга С

Кошик 1: Ісландія, Албанія, Чорногорія, Казахстан.

Кошик 2: Фінляндія, Словаччина, Болгарія, ВІрменія.

Кошик 3: Білорусь, Фарерські острови, Кіпр, Естонія.

Кошик 4: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.

Ліга D

Кошик 1: Азербайджан, Литва.

Кошик 2: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Ліхтенштейн, Андорра.

Календар Ліги націй-2026/27

1 тур – 24-26 вересня 2026 року.

2 тур – 27-30 вересня 2026 року.

3 тур – 30 вересня-3 жовтня 2026 року.

4 тур – 4-6 жовня 2026 року.

5 тур – 12-14 листопада 2026 року.

6 тур – 15-17 листопада 2026 року.

Чвертьфінали, плейоф – 25-30 березня 2027 року.

Півфінали, фінал – 9-13 червня 2027 року.

Турнір Ліги націй-2026/27 буде пов'язаний із кваліфікацією Євро-2028. 

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

  • перше місце – підніметься до Ліги А;

  • друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;

  • третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;

  • четверте місце – вилетить до Ліги С.

Нагадаємо, переможцем минулого розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії, яка у фіналі в серії пенальті здолала Іспанію.

Збірна України провела попередній розіграш турніру в Лізі В, де посіла друге місце у своїй групі: фінішувала позаду Чехії, але випередила Грузію та Албанію. У двоматчеовому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні команда Сергія Реброва програла Бельгії (3:1, 0:3).

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася своє місце в рейтингу ФІФА на кінець 2025 року.

