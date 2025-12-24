- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 2 хв
Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування Ліги націй-2026/27
Жеребкування Ліги націй-2026/27 відбудеться 12 лютого 2026 року.
Європейський футбольний союз (УЄФА) назвав дату жеребкування групового етапу Ліги націй сезону-2026/27. Воно відбудеться 12 лютого 2026 року в Брюсселі.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті.
Зокрема своїх суперників у групі дізнається збірна України, яка виступатиме в Лізі В.
"Синьо-жовті" потрапили до другого кошика перед жеребкуванням разом зі Швейцарією, Боснією та Герцеговиною та Австрією – з цими командами українська збірна точно не зіграє.
Збірна України отримає по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків.
Ліга націй-2026/27: кошики перед жеребкуванням
Ліга А
Кошик 1: Португалія, Іспанія, Франція, Німеччина.
Кошик 2: Італія, Нідерланди, Данія, Хорватія.
Кошик 3: Сербія, Бельгія, Англія, Норвегія.
Кошик 4: Уельс, Чехія, Греція, Туреччина.
Ліга В
Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.
Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна.
Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.
Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово.
Ліга С
Кошик 1: Ісландія, Албанія, Чорногорія, Казахстан.
Кошик 2: Фінляндія, Словаччина, Болгарія, ВІрменія.
Кошик 3: Білорусь, Фарерські острови, Кіпр, Естонія.
Кошик 4: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.
Ліга D
Кошик 1: Азербайджан, Литва.
Кошик 2: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Ліхтенштейн, Андорра.
Календар Ліги націй-2026/27
1 тур – 24-26 вересня 2026 року.
2 тур – 27-30 вересня 2026 року.
3 тур – 30 вересня-3 жовтня 2026 року.
4 тур – 4-6 жовня 2026 року.
5 тур – 12-14 листопада 2026 року.
6 тур – 15-17 листопада 2026 року.
Чвертьфінали, плейоф – 25-30 березня 2027 року.
Півфінали, фінал – 9-13 червня 2027 року.
Турнір Ліги націй-2026/27 буде пов'язаний із кваліфікацією Євро-2028.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:
перше місце – підніметься до Ліги А;
друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;
третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;
четверте місце – вилетить до Ліги С.
Нагадаємо, переможцем минулого розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії, яка у фіналі в серії пенальті здолала Іспанію.
Збірна України провела попередній розіграш турніру в Лізі В, де посіла друге місце у своїй групі: фінішувала позаду Чехії, але випередила Грузію та Албанію. У двоматчеовому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні команда Сергія Реброва програла Бельгії (3:1, 0:3).
