Стало відомо, в якому кошику буде молодіжна збірна України під час жеребкування відбору Євро-2023

У вівторок, 18 жовтня, молодіжна збірна України дізнається імена своїх суперників у фінальному турнірі Євро-2023 (U-21) під час жеребкування в Бухаресті.

Збірна України U-21 потрапила до четвертого кошика під час жеребкування Євро-2023.

Команди-учасники фінальної частини змагань розподілені згідно з рейтингом УЄФА U-21. Україна займає 13-ту позицію в цьому переліку, набравши 29,362 очка.

16 команд сформують чотири групи по чотири учасники, до групи потрапить одна команда із кожного кошика. Жеребкування розпочнеться з кошика 4, звідки вибирається команда та призначається до першої доступної групи (в алфавітному порядку).

Склад кошиків

Кошик 1: Іспанія (41,837), Португалія (40,130), Німеччина (39,668), Франція (37,887).

Кошик 2: Нідерланди (36,626), Англія (35,798), Італія (35,244), Румунія (32,414).

Кошик 3: Хорватія (31,945), Швейцарія (31,744), Бельгія (31,550), Чехія (30,455).

Кошик 4: Україна (29,362), Норвегія (27,872), Ізраїль (25,732), Грузія (24,442).

Жеребкування відбудеться у вівторок, 18 жовтня, у Бухаресті.

Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.

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