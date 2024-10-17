Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування відбору на ЧС-2026

Збірна України з футболу після жовтневих матчів Ліги націй-2024/25 втратила шанси на потрапляння до першого кошика під час жеребкування кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу 2026 року.

Команда Сергія Реброва точно опиниться у другому кошику, оскільки посідає 13-те місце в рейтингу європейських збірних, а до першого кошика увійдуть топ-12. Відставання України від Австрії, яка йде 12-ю, складає 37 пунктів.

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних: 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2026 відбудеться 13 грудня 2024 року в Цюриху. Під час жеребкування 54 збірні буде розподілено на 12 груп по 4 чи 5 команд.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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