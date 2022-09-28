Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування відбору Євро-2024

У неділю, 9 жовтня, у Франкфурті-на Майні відбудеться жеребкування відбіркового турніру до Чемпіонату Європи 2024 року. До вашої уваги склад кошиків під час жеребкування.

У вівторок, 27 вересня, збірна України завершила груповий етап Ліги націй-2022/23 у Дивізіоні B на другому місці, зігравши в останньому турі внічию з Шотландією.

Саме це визначило визначило посів української збірної під час жеребкування кваліфікації Євро-2024. У випадку перемоги над шотландцями "синьо-жовті" опинилися б у другому кошику, що могло б дозволити уникнути зустрічей з досить сильними суперниками.

Однак, цього не сталося, тому збірна України потрапила до третього кошика .

Участь у жеребкуванні кваліфікації Євро-2024 візьмуть 53 національні команди. Збірна Німеччина як господар фінального турніру автоматично потрапить на континентальну першість.

Збірна Росії пропустить наступний Чемпіонат Європи - команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.

Склад усіх кошиків перед жеребкуванням Євро-2024

Кошик Ліги націй: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія.

Перший кошик: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща.

Другий кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія.

Третій кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія.

Четвертий кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія.

П'ятий кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта

Шостий кошик: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Під час жеребкування відбору на Євро-2024 команди будуть розподілені на 10 груп: сім - по п'ять збірних, три - по шість. Команди кошику Ліги націй ппотраплять до груп з п'ятьма збірними.

На Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір - від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

Читайте також:

Ліга націй-2022/23: хто піднявся та опустився в дивізіонах, підсумки групового етапу

Ліга націй-2022/23: хто вийшов до фінальної стадії

Збірну Білорусі допустили до жеребкування відбору на Євро-2024: чи може вона зіграти з Україною