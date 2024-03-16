Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребу футбольного турніру Олімпіади-2024

Збірна України потрапила до четвертого кошика перед жеребкуванням чоловічого футбольного турніру Олімпади-2024 в Парижі.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Склад кошиків для жеребкування футбольного турніру Олімпіади-2024

Кошик 1: Франція, Аргентина, перша команда з Азійської конфедерації, друга команда з Азійської конфедерації

Кошик 2: Іспанія, Нова Зеландія, Парагвай, Марокко

Кошик 3: США, Єгипет, третя команда з Азійської конфедерації, Малі

Кошик 4: Домініканська Республіка, Ізраїль, Україна, переможець міжконтинентального плейоф (Гвінея проти четвертої команди з Азійської конфедерації)

Зазначимо, що азійський відбірковий турнір на Олімпіаду-2024 відбудеться у квітні-травні цього року. Три його призери напряму вийдуть на Ігри в Парижі, а володар четвертого місця позмагається у міжконтинентальному плейоф.

Жеребкування футбольного турніру Олімпіади-2024 відбудеться у середу, 20 березня, в Парижі. Точний час буде повідомлено пізніше.

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року відбудеться від 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Чинним переможцем Олімпіади з футболу серед чоловічих збірних є Бразилія, яка в Токіо-2020 у фіналі здолала Іспанію (2:1). Цього разу бразильці навіть не пройшли відбір, посівши в Південній Америці третє місце.

Нагадаємо, на молодіжному Євро-2023 збірна України дійшла до півфіналу, завдяки чому вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

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