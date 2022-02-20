Стало відомо, яке місце посіла Україна в медальному заліку Олімпіади-2022

"Синьо-жовта" команда завершила змагання з однією нагородою.

У неділю, 20 лютого, збірна України завершила виступи на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Від 4-го до 20 лютого на XXIV зимовій Олімпіаді було розіграно 109 комплектів медалей у 7 видах спорту (15 дисциплінах).

У столиці Піднебесної честь України захищали 45 спортсменів у 12 дисциплінах, однак завоювати медаль вдалося лише одному з них. Фристайліст Олександр Абраменко виграв "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.

Як і на попередніх зимових Іграх у південнокорейському Пхенчхані, Абраменко став єдиним медалістом збірної України. Чотири роки тому фристайлист здобув "золото", а тепер поклав до скарбнички української команди срібну нагороду.

"Срібло" Абраменка дозволило Україні посісти 25-те місце в загальнокомандному медальному заліку ОІ-2022. "Синьо-жовті" розділили 25-ту сходинку з командою Іспанії, в активі якої також одна срібна нагорода.

Повний медальний залік Олімпійських ігор-2022 дивіться ТУТ.

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