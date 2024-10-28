Стало відомо, яке місце посів Довбик у голосуванні за "Золотий м'яч-2024"

Форвард збірної України був серед претендентів на звання найкращого футболіста світу.

Форвард італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик посів 29-те місце у голосуванні за "Золотий м'яч-2024".

Про це повідомляється на офіційній сторінці церемонії у соцмережі X.

27-річний український нападник розділив 29-ту позицію зі своїм нинішнім одноклубником – німецьким захисником "Роми" Матсом Гуммельсом, який минулого сезону виступав за дортмундську "Боруссію".

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться у понеділок, 28 жовтня, в паризькому театрі Шатле. Урочистий захід розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Минулого сезону Довбик у складі іспанської "Жирони" забив 24 м'ячі та зробив 8 асистів за 36 матчів у чемпіонаті Іспанії. Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а також фінішував лідером за системою гол плюс пас.

Зазначимо, що єдиним володарем "Золотого м'яча" в історії незалежної України є Андрій Шевченко, якого визнали найкращим футболістом світу 2004 року.

Востаннє Шевченко був номінований на цю нагороду 2006 року, тож Довбик став першим українцем за останні 18 років, який потрапив до списку претендентів на почесний приз.

Нагадаємо, чинним володарем "Золотого м'яча" є форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Саме Мессі належить абсолютний рекорд за кількістю виграних "Золотих м'ячів" – він отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

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