Стало відомо, яке місце Україна посіла в медальному заліку Олімпіади-2024

"Синьо-жовті" завершили Ігри в Парижі з 12 нагородами.
Визначилася підсумкова позиція України в медальному заліку на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Із 12 нагородами (три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові) наша команда завершила виступ на Олімпіаді-2024 на 22-му місці в загальному медальному заліку.
До слова, на попередній літній Олімпіаді, яка відбулася 2021 року в Токіо, "синьо-жовті" посіли 44-те місце в медальному заліку – це найгірший результат за часи незалежності. Тоді наші спортсмени здобули 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових.
Зазначимо, що місця в медальному заліку Олімпіади визначаються за кількістю виграних золотих медалей. За умови рівності за нагородами найвищого ґатунку береться до уваги, хто здобув більше срібних, а потім – бронзових нагород.
Найкращий результат за кількістю золотих медалей українські олімпійці показали на дебютних Іграх часів незалежності в Атланті-1996. Тоді українські спортсмени здобули 9 золотих нагород. Олімпіада в Атланті залишається найбільш успішною і за кількістю виграних медалей – 23. Цей результат вдалося повторити в Сіднеї-2000.
Варто зауважити, що взагалі рекордною для України стала Олімпіада в Пекіні-2008. Наші спорстмени завоювали на ній 27 медалей, але потім 5 нагород було відібрано через допінгові скандали.
Найвище місце в загальному медальному заліку Україна посіла в Атланті – 9-те.
Усі медалі України на літніх Олімпійських іграх
|Олімпіада
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Кількість медалей
|Атланта-1996
|9
|2
|12
|23
|Сідней-2000
|3
|10
|10
|23
|Афіни-2004
|8
|5
|9
|22
|Пекін-2008
|7
|5
|15
|27
|Лондон-2012
|6
|5
|9
|20
|Ріо-2016
|2
|5
|4
|11
|Токіо-2020
|1
|6
|12
|19
|Париж-2024
|3
|5
|4
|12
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