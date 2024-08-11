Стало відомо, яке місце Україна посіла в медальному заліку Олімпіади-2024

Визначилася підсумкова позиція України в медальному заліку на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Із 12 нагородами (три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові) наша команда завершила виступ на Олімпіаді-2024 на 22-му місці в загальному медальному заліку.

До слова, на попередній літній Олімпіаді, яка відбулася 2021 року в Токіо, "синьо-жовті" посіли 44-те місце в медальному заліку – це найгірший результат за часи незалежності. Тоді наші спортсмени здобули 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових.

Зазначимо, що місця в медальному заліку Олімпіади визначаються за кількістю виграних золотих медалей. За умови рівності за нагородами найвищого ґатунку береться до уваги, хто здобув більше срібних, а потім – бронзових нагород.

Найкращий результат за кількістю золотих медалей українські олімпійці показали на дебютних Іграх часів незалежності в Атланті-1996. Тоді українські спортсмени здобули 9 золотих нагород. Олімпіада в Атланті залишається найбільш успішною і за кількістю виграних медалей – 23. Цей результат вдалося повторити в Сіднеї-2000.

Варто зауважити, що взагалі рекордною для України стала Олімпіада в Пекіні-2008. Наші спорстмени завоювали на ній 27 медалей, але потім 5 нагород було відібрано через допінгові скандали.

Найвище місце в загальному медальному заліку Україна посіла в Атланті – 9-те.

Усі медалі України на літніх Олімпійських іграх

Олімпіада Золото Срібло Бронза Кількість медалей Атланта-1996 9 2 12 23 Сідней-2000 3 10 10 23 Афіни-2004 8 5 9 22 Пекін-2008 7 5 15 27 Лондон-2012 6 5 9 20 Ріо-2016 2 5 4 11 Токіо-2020 1 6 12 19 Париж-2024 3 5 4 12

Підсумки Олімпійських Ігор 2024 для України: здобутки та успіхи

Читайте також:

Олімпіада-2024: хто з українських спортсменів здобув медалі та скільки грошей вони заробили

Не трансгендер: алжирська боксерка, яку зацькували в Мережі, виграла "золото" Олімпіади-2024

Олімпійські ігри-2024: медальний залік