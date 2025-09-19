Стало відомо, з яким клубом Рудько збирався підписати контракт після втечі з України – ЗМІ

Артур Рудько / © ФК Динамо Київ

Реклама

Колишній воротар київського "Динамо", донецького "Шахтаря" та низки інших футбольних клубів Артур Рудько, якого затримали під час спроби незаконного перетину кордону, планував підписати контракт з азербайджанською "Габалою".

Про це повідомляє "Динамоманія".

За інформацією джерела, тепер уже ця пропозиція неактуальна.

Реклама

Раніше Рудько зізнався, що не може знайти клуб для продовження кар'єри в Україні.

Крім того, ведучий "Інституту Футбольної Репутації" Костянтин Андріюк поділився деталями затримання Рудька.

"В серпні 2025-го Артур Рудько опинився в розшуку ТЦК. 22 серпня його затримує ТЦК та доправляє його до ТЦК, оформлюють штраф розміром у 17 тисяч гривень.

Далі він проходить ВЛК і 31 серпня Артура Рудька мобілізують. Яким чином він домовився невідомо, але його відпустили – можливо, зібрати речі.

Реклама

3 вересня Артур Рудько вже був з групою затриманий на кордоні з Придністров'ям. На той момент, коли Рудько був затриманий, він уже був мобілізований. Він мав проходити службу у військовій частині", – розповів Андріюк.

За інформацією Sport Arena, після затримання Рудька було направлено на проходження базової військової підготовки в одному з навчальних центрів Збройних сил України.

Рудько є вихованцем "Динамо", у складі якого виграв УПЛ (2015/16), два Кубки (2013/14, 2014/15) та три Суперкубки України (2016, 2018, 2019). Також він став чемпіоном країни та володарем національного Кубка з "Шахтарем" у сезоні-2023/24.

Також Артур грав за "Говерлу", "Металіст", кіпрський "Пафос" і польський "Лех". В активі голкіпера є виступи за юнацькі та молодіжні збірні України різного віку.

Реклама

Останнім клубом Рудька був одеський "Чорноморець", який він залишив після закінчення минулого сезону.