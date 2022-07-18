Стало відомо, з ким зіграє "Динамо" у кваліфікації Ліги Європи, якщо не пройде "Фенербахче" в ЛЧ

Якщо команда Луческу вилетить від турецького клубу, то на шляху до групового етапу Ліги Європи позмагається проти чеського "Словацко".
У понеділок, 18 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2022/23.
Серед іншого став відомий потенційний суперник київського "Динамо" на цій стадії. Якщо "біло-сині" в 2-му кваліфай-раунді Ліги чемпіонів не впораються з турецьким "Фенербахче", то в третьому відбірковому раунді Ліги Європи зіграють проти чеського "Словацко".
Матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 4 та 11 серпня. У разі успішного проходження цієї стадії кияни вийдуть до плейоф раунду відбору турніру і гарантують собі щонайменше участь у груповому етапі Лізі конференцій.
Результати жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи
Шлях чемпіонів
Жальгіріс/Мальме – Пюнік/Дюделанж
Лудогорець/Шемрок Роверс – Динамо Загреб/Шкупі
Лінфілд/Буде-Глімт – Карабах/Цюріх
Маккабі Хайфа/Олімпіакос – Ференцварош/Слован
Марібор/Шериф – ХІК/Вікторія
Основний шлях
Мітьюлланд/АЕК Ларнака - Партизан
Динамо/Фенербахче - Словацко
Раніше стало відомо, з ким зіграє "Динамо", якщо переможе "Фенербахче" та вийде до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
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