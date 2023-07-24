Стало відомо, з ким зіграє "Дніпро-1" у кваліфікації Ліги Європи у випадку вильоту з Ліги чемпіонів

Якщо дніпряни не пройдуть "Панатинаїкос", то зустрінуться з чеською "Славією".

У понеділок, 24 липня, відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2023/24. Свого потенційного суперника на цій стадії змагань також дізнався "Дніпро-1".

Якщо команда Олександра Кучера в другому раунді відбору Ліги чемпіонів не зможе пройти грецький "Панатинаїкос", то потрапить до 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де суперником дніпрян стане чеська "Славія".

Зазначимо, що можливий опонент дніпровського клубу визначився ще до жеребкування, оскільки ця пара не могла випасти іншому грецькому клубу – "Олімпіакосу".

Відповідно, "Олімпіакос" зіграє з тим, хто поступиться у парі "Серветт" (Швейцарія) / "Генк" (Бельгія).

Матчі 3-го відбіркового раунду Ліги Європи відбудуться 10 та 17 серпня. Переможці вийдуть до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, а ті, хто програють, потраплять до плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" отримав потенційного суперника у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів.

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