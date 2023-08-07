Стало відомо, з ким зіграє "Дніпро-1" у відборі Ліги конференцій, якщо вилетить з Ліги Європи

Дніпровський клуб дізнався суперника на випадок невдачі у протистоянні зі "Славією".

"Дніпро-1" під час жеребкування отримав потенційного суперника в раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24.

Якщо команда Олександра Кучера у третьому відбірковому раунді Ліги Європи програє празькій "Славії", то в плейоф кваліфікації Ліги конференцій позмагається з переможцем пари "Лех" (Польща) – "Спартак" Трнава (Словаччина).

Перші матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 24 серпня, а поєдинки у відповідь – 31 серпня.

"Дніпро-1" – срібний призер минулого сезону УПЛ. Дніпряни розпочали єврокубкову кампанію з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де за сумою двох зустрічей вилетіли від грецького "Панатінаїкоса".

Тепер дніпровський колектив у 3-му раунді відбору Ліги Європи зіграє проти празької "Славії". У разі успіху в двоматчевій дуелі з чехами на підопічних Кучера в плейоф кваліфікації ЛЄ чекає протистояння з ще одним українським клубом – луганською "Зорею".

Нагадаємо, свого суперника в плейоф кваліфікації Ліги конференцій також отримало київське "Динамо".

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