Стало відомо, за кого голосували представники України в номінації "Найкращий футболіст року-2021" за версією ФІФА

Стало відомо, за кого голосували представники України в номінації "Найкращий футболіст року-2021" за версією ФІФА

Свій голос віддали головний тренер, капітан та представник ЗМІ.

У понеділок, 17 січня , у Цюріху відбулася церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2021.

Так, найкращим гравцем 2021 року за версією ФІФА став форвард збірної Польщі та мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовські.

За правилами, право голосу мають головний тренер національної команди, її капітан та представник від ЗМІ. У випадку з Україною це був Олександр Петраков, Андрій Пятов та Валерій Новобранець.

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Отже, до вашої уваги результати голосування представників України в номінації "Найкращий футболіст року-2021" за версією ФІФА :

Вибір Петракова: 1. Роберт Левандовскі, 2. Мохамед Салах, 3. Карім Бензема;

Вибір Пятова: 1. Роберт Лєвандовскі, 2. Жоржінью, 3. Кевін де Брюйне;

Вибір Новобранця: 1. Роберт Левандовскі, 2. Ліонель Мессі, 3. Жоржіньо.

Додамо, що минулого року Левандовські забив 69 голів за "Баварію" та збірну Польщі і став найрезультативнішим гравцем 2021 року. У голосуванні за "Золотий м'яч" поляк поступився Ліонелю Мессі, але був названий найкращим нападником року.

Окрім того, 2021 року Левандовські перевершив досягнення легендарного німецького футболіста Герда Мюллера та встановив рекорд Чемпіонату Німеччини за кількістю голів за календарний рік.

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