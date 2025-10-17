Стало зле під час матчу: в Казахстані помер 19-річний футболіст

Діас Толеу / facebook.com/FCAstanaOfficial

Реклама

19-річний казахстанський футболіст клубу "Хан-Тенгрі" Діас Толеу помер після того, як йому стало зле в матчі 25-го туру Першої ліги чемпіонату Казахстану проти "Екібастуза".

Про трагедію повідомила федерація футболу Казахстану.

Поєдинок відбувався у четвер, 16 жовтня. На 62-й хвилині гри Толеу спочатку присів на газон, а потім ліг на траву.

Реклама

Невдовзі на поле вийшов лікар команди, але стан гравця погіршився, і він не зміг самостійно підвестися. Футболіста забрали з поля на ношах і відвезли до лікарні.

Після закінчення матчу Федерація футболу Казахстану в своїх соціальних мережах повідомила, що Толеу помер. Причини смерті півзахисника поки не називаються.

За даними федерації, найближчим часом буде зібрана спеціальна комісія для офіційного розслідування інциденту у співпраці з компетентними органами.

Толеу був вихованцем алматинського "Кайрата". За "Хан-Тенгрі" цього сезону він провів 25 матчів, забив три м'ячі і віддав чотири результативні передачі.

Реклама

Раніше повідомлялося, що помер 17-річний син легендарного ексчемпіона світу з боксу.