"Сталося те ж, що і з Еріксеном": у Москві під час матчу помер футболіст

"Сталося те ж, що і з Еріксеном": у Москві під час матчу помер футболіст

Гравця не було в заявці на поєдинок, тому організатори досі не знають його імені.

26 червня матч аматорської футбольної ліги в Москві завершився трагедією. Один із гравців знепритомнів на полі та помер.

Президент ліги Дмитро Смирнов стверджує, що футболіста не було в заявці на гру. Він припустив, що його могли запросити взяти участь у матчі.

"Ми поки самі з’ясовуємо подробиці. Це сталося вчора ввечері. Сталося приблизно те ж саме, що було і з Еріксеном. Причому людина знепритомніла на самому початку гри, тобто не було ні стиків, ні втоми як такої. Плюс гра була вечірня, тобто було вже прохолодно, не було спеки. Причини смерті ми не знаємо. Ми до сих пір не можемо з’ясувати, хто це. Його не було в заявці, тобто це був підставний гравець, якщо можна так сказати. Це рідкісний випадок в нашій лізі. Зараз ми з’ясовуємо, хто це. Начебто його друг запросив зіграти.

Першу необхідну допомогу він отримав від медиків, які перебувають на поле, поки їхав реанімобіль. Але саме в оснащену реанімацію він поїхав пізніше. Поки їхав реанімобіль, лікар екстреного виклику консультував медиків, які були на полі телефоном. Повторюся, зараз ми з’ясовуємо всі подробиці", - розповів Смирнов у коментарі Sport24.

Пізніше кореспондент Sport24 Дмитро Єгоров повідомив подробиці трагедії. За різними даними померлому було або 17, або 19 років. Хлопця звали Максим.

"Вчора в ЛФЛ помер гравець. Швидка їхала 30 хвилин. Щодо ситуації з Еріксеном самі знаєте - це критично. Природно, ні машин швидкої, ні лікарів, ні дефібриляторів поруч немає. Хоча матчі граються в дику спеку, без можливості перенесення іноді", - розповів журналіст.

Нагадаємо:

12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Євро-2020 Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.

на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.

Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.

дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи. Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена , а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.

, а в Мережі з'явилося з лікарні. 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок . Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.

. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд. 17 червня Данський футбольний союз повідомив , що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він повинен знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.

, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він повинен знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому. 18 червня Еріксена виписали з лікарні, проте його кар'єра опинилася під загрозою. В Італії, де данський футболіст захищає кольори міланського "Інтера", заборонено займатися контактними видами спорту у разі встановленого кардіостимулятора.

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