Джанні Інфантіно / © Associated Press

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) затвердила остаточний список кандидатів на майбутніх виборах президента організації.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

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До нього увійшли три кандидати: чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно, голова Федерації футболу Франції Філіп Діалло та почесний президент Японської футбольної асоціації Кодзо Тасіма.

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Інфантіно обіймає посаду президента ФІФА від лютого 2016 року, коли його обрали на позачерговому Конгресі після відставки Йозефа Блаттера. Згодом його переобирали очільником організації у 2019 та 2023 роках.

Згідно зі Статутом ФІФА, одну й ту саму людину можна обирати на посаду президента не більше трьох разів (по 4 роки, загалом максимум 12 років), незалежно від того, чи йдуть ці терміни поспіль.

2022 року Рада ФІФА ухвалила рішення, що перші три роки Інфантіно на посаді не вважаються повноцінною каденцією, оскільки він лише допрацьовував перерваний термін свого попередника Йозефа Блаттера.

Повноцінними каденціями для нього рахуються лише терміни після виборів 2019 та 2023 років, тому вибори 2027 року юридично вважаються для нього спробою піти на третій (фінальний) термін.

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Цього року функціонер опинився в епіцентрі гучного скандалу, коли намагався продати частки прав на чемпіонат світу приватним інвесторам зі США. Плани готувалися в таємниці без відома більшості членів ФІФА. Коли інформація просочилася в пресу, УЄФА, КОНКАКАФ та Азійська конфедерація футболу (АФК) звинуватили Інфантіно в обмані та спробі "продати душу футболу", а 55 європейських асоціацій пригрозили повним бойкотом турнірів ФІФА.

У підсумку Інфантіно був змушений відмовитися від реалізації цих планів, але це вже не врятувало його від масштабної критики.

УЄФА офіційно висловив недовіру Інфантіно та висунув вимогу про його відставку. Очільниця Федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс публічно заявила, що президент ФІФА остаточно втратив довіру і має піти негайно. Англія, Уельс, Хорватія та Албанія відкликали свою підтримку його кандидатури.

Вибори наступного президента ФІФА відбудуться у березні 2027 року.

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