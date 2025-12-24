- Дата публікації
Стали відомі обставини раптової смерті 27-річного норвезького біатлоніста
Сіверта Баккена знайшли мертвим у готельному номері в тренувальній масці.
Стали відомі обставини раптової смерті 27-річного норвезького біатлоніста Сіверта Баккена.
Як повідомили NRK у норвезькій біатлонній федерації, Баккена виявили в готельному номеру в тренувальній масці.
Такі маски використовуються для тренувань в умовах обмеженого постачання кисню, змушуючи активніше працювати серце та легені.
"Федерації наразі не відомо про обставини цього придбання та використання цієї маски. Це трагічна ситуація з багатьма невирішеними питаннями. Наші думки – насамперед з родиною та близькими друзями Баккена, які зараз перебувають у дуже складному періоді посеред свят", – додали в організації.
Точну причину смерті біатлоніста повинен встановити розтин, який проведуть в Італії у період різдвяних свят.
Цього сезону Баккен представляв Норвегію на Кубку світу з біатлону, де посідає 13-те місце в загальному заліку. Він також повинен був змагатися на наступному етапі в Обергофі у січні 2026 року.
Баккен свого часу переніс операцію через проблеми з серцем (миготлива аритмія), а згодом, 2022 року, після введення третьої дози вакцини від COVID-19 у нього розвинувся перикардит – рідкісне ускладнення, яке змусило спортсмена майже на два роки повністю припинити тренування та виступи.
