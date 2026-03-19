Стали відомі півфінальні пари Кубка України з футболу: результати жеребкування
У четвер, 19 березня, відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
На цій стадії турніру зіграють команди, які здобули перемоги в матчах 1/4 фіналу:
Клуби УПЛ: "Динамо" (Київ), "Металіст 1925" Харків
Клуби Першої ліги: "Буковина" (Чернівці), "Чернігів" (Чернігів)
Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до фіналу. В разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.
Результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України
"Металіст 1925" Харків — "Чернігів" (Чернігів)
"Буковина" (Чернівці) — "Динамо" (Київ)
Базові дати проведення півфінальних матчів Кубка України — 21-23 квітня.
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".
Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".