Стали відомі півфінальні пари Кубка України з футболу: результати жеребкування

Кубок України з футболу / © УАФ

У четвер, 19 березня, відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

На цій стадії турніру зіграють команди, які здобули перемоги в матчах 1/4 фіналу:

Клуби УПЛ: "Динамо" (Київ), "Металіст 1925" Харків

Клуби Першої ліги: "Буковина" (Чернівці), "Чернігів" (Чернігів)

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до фіналу. В разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

Результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

"Металіст 1925" Харків — "Чернігів" (Чернігів)

"Буковина" (Чернівці) — "Динамо" (Київ)

Базові дати проведення півфінальних матчів Кубка України — 21-23 квітня.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".