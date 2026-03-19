ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

Стали відомі півфінальні пари Кубка України з футболу: результати жеребкування

Базові дати матчів — 21-23 квітня.

Автор публікації
Максим Приходько
Кубок України з футболу

Кубок України з футболу / © УАФ

У четвер, 19 березня, відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

На цій стадії турніру зіграють команди, які здобули перемоги в матчах 1/4 фіналу:

  • Клуби УПЛ: "Динамо" (Київ), "Металіст 1925" Харків

  • Клуби Першої ліги: "Буковина" (Чернівці), "Чернігів" (Чернігів)

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до фіналу. В разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

Результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

"Металіст 1925" Харків — "Чернігів" (Чернігів)

"Буковина" (Чернівці) — "Динамо" (Київ)

Базові дати проведення півфінальних матчів Кубка України — 21-23 квітня.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".

Дата публікації
Кількість переглядів
163
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie