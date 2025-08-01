Стали відомі подробиці трагічної загибелі олімпійської чемпіонки з біатлону в горах Пакистану

Лаура Дальмаєр / © Associated Press

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Марина Краус, напарниця колишньої німецької біатлоністки Лаури Дальмаєр, розповіла подробиці її загибелі внаслідок каменепаду в горах Пакистану.

"Я бачила, як у Лауру влучив величезний камінь і як її відкинуло об стіну. Я кликала її, але відповіді не було. Відтоді вона вже не рухалася. І я не мала жодної можливості дістатися до неї без загрози для власного життя. Вона не рухалась, не подавала жодних ознак життя. Я кликала її, але відповіді не було", – сказала Краус для BR24.

Напарниця біатлоністки підтвердила, що Дальмаєр отримала удар каменем саме по голові. До того моменту вони вже розвернулися і вирішили спускатися, не досягнувши вершини через ускладнення погодних умов.

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Тіло 31-річної Дальмаєр не діставатимуть з-під завалів через загрозу життю рятувальників. Лаура заздалегідь письмово висловила свою чітку волю: у разі трагедії ніхто не повинен ризикувати життям заради її порятунку чи евакуації тіла.

Нагадаємо, 28 липня Дальмаєр разом зі своєю напарницею з альпінізму здійснювала сходження в альпійському стилі в пакистанських горах Каракорум, коли на висоті близько 5700 метрів на неї впало каміння.

Біатлоністку намагалися врятувати. Але через віддаленість району трагедії, складний рельєф та погоду рятувальний ґвинтокрил зміг дістатися місця подій лише наступного дня, коли спортсменка вже була мертвою.

Дальмаєр – одна з найбільш титулованих біатлоністок в історії. Лаура є дворазовою олімпійською чемпіонкою, семиразовою чемпіонкою світу і переможницею Кубка світу-2016/17. У травні 2019 року вона оголосила про завершення кар'єри.

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