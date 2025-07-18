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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Стали відомі потенційні суперники "Шахтаря" у третьому раунді відбору Ліги Європи

Перед цим "гірникам" у другому кваліфай-раунді Ліги Європи потрібно пройти турецький "Бешикташ".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Визначилися потенційні суперники донецького "Шахтаря" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону-2025/26.

Для участі в 3-му кваліфай-раунді Ліги Європи "гірникам" у другому відбірковому етапі треба подолати турецький "Бешикташ". Матчі відбудуться 24 та 31 липня.

Якщо ж підопічні Арди Турана впораються з цим завданням, то далі будуть сіяними під час жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи.

Можливі суперники "Шахтаря" у 3-му раунді відбору Ліги Європи

  • Переможець пари "Лугано" (Швейцарія) – ЧФР Клуж (Румунія)

  • Переможений у парі "Рейнджерс" (Шотландія) – "Панатінаїкос" (Греція)

  • Переможець пари "Цельє" (Словенія) – АЕК Ларнака (Кіпр)

  • Переможений у парі "Вікторія" Пльзень (Чехія) – "Серветт" (Швейцарія)

  • "Вольфсбергер" (Австрія)

  • "Фредрікстад" (Норвегія)

  • Переможений у парі "Бранн" (Норвегія) – "Зальцбург" (Австрія)

Жеребкування третього раунду усіх єврокубкових турнірів відбудеться 21 липня.

Нагадаємо, що в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи донецький клуб зумів пройти фінський "Ільвес" (6:0, 0:0).

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