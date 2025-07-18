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Стали відомі потенційні суперники "Шахтаря" у третьому раунді відбору Ліги Європи
Перед цим "гірникам" у другому кваліфай-раунді Ліги Європи потрібно пройти турецький "Бешикташ".
Визначилися потенційні суперники донецького "Шахтаря" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону-2025/26.
Для участі в 3-му кваліфай-раунді Ліги Європи "гірникам" у другому відбірковому етапі треба подолати турецький "Бешикташ". Матчі відбудуться 24 та 31 липня.
Якщо ж підопічні Арди Турана впораються з цим завданням, то далі будуть сіяними під час жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи.
Можливі суперники "Шахтаря" у 3-му раунді відбору Ліги Європи
Переможець пари "Лугано" (Швейцарія) – ЧФР Клуж (Румунія)
Переможений у парі "Рейнджерс" (Шотландія) – "Панатінаїкос" (Греція)
Переможець пари "Цельє" (Словенія) – АЕК Ларнака (Кіпр)
Переможений у парі "Вікторія" Пльзень (Чехія) – "Серветт" (Швейцарія)
"Вольфсбергер" (Австрія)
"Фредрікстад" (Норвегія)
Переможений у парі "Бранн" (Норвегія) – "Зальцбург" (Австрія)
Жеребкування третього раунду усіх єврокубкових турнірів відбудеться 21 липня.
Нагадаємо, що в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи донецький клуб зумів пройти фінський "Ільвес" (6:0, 0:0).