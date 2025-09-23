Стали відомі результати голосування за "Золотий м'яч-2025": який вигляд має топ-30

Усман Дембеле / © Associated Press

France Football оприлюднив результати голосування за "Золотий м'яч-2025".

Володарем нагороди найкращому футболісту світу став вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле.

За підсумками голосування Дембеле випередив Ламіна Ямаля ("Барселона"), Вітінью (ПСЖ), Мохаммеда Салаха ("Ліверпуль") та Рафінью ("Барселона"), які увійшли до топ-5.

До вашої уваги рейтинг з топ-30 номінантів за підсумками голосування за "Золотий м'яч-2025".

Результати голосування за "Золотий м'яч-2025"

1. Усман Дембеле (ПСЖ)

2. Ламін Ямаль ("Барселона")

3. Вітінья (ПСЖ)

4. Мохаммед Салах ("Ліверпуль")

5. Рафінья ("Барселона")

6. Ашраф Хакімі (ПСЖ)

7. Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид)

8. Коул Палмер ("Челсі")

9. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ / "Манчестер Сіті")

10. Нуну Мендеш (ПСЖ)

11. Педрі ("Барселона")

12. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)

13. Гаррі Кейн ("Баварія")

14. Дезіре Дуе (ПСЖ)

15. Віктор Дьокереш ("Спортинг" / "Арсенал")

16. Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид)

17. Роберт Левандовські (“Барселона")

18. Скотт Мактоміней ("Наполі")

19. Жуан Невеш (ПСЖ)

20. Лаутаро Мартінес ("Інтер")

21. Серу Гірассі ("Боруссія" Дортмунд)

22. Алексіс Макаллістер ("Ліверпуль")

23. Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид)

24. Фабіан Руїс (ПСЖ)

25. Дензел Думфріс ("Інтер")

26. Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті")

27. Деклан Райс ("Арсенал")

28. Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль")

29. Флоріан Вірц ("Баєр" / "Ліверпуль")

30. Майкл Олісе ("Баварія")

Минулого сезону Дембеле допоміг ПСЖ виграти чемпіонат і Кубок Франції, а також першу в клубній історії Лігу чемпіонів.

28-річний Дембеле уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. У голосуванні чемпіон Європи у складі збірної Іспанії обійшов Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".