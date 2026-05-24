Стали відомі суддівські записки бою Усик — Верховен: хто вигравав до нокауту

Усик — Верховен / Фото: Денис Дідківський

Реклама

Опубліковано суддівські записки бою, в якому чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик нокаутував нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Усик переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду.

Спочатку Усик відправив суперника в нокдаун, але Верховен зумів підвестися на ноги і продовжити поєдинок. Українець одразу ж пішов добивати нідерландця і рефері зупинив бій.

Реклама

Перемога далася українському чемпіону надзвичайно важко. На суддівських записках після 10-го раунду в двох рефері була нічия 95:95, а в третього Верховен навіть був попереду — 96:94

Суддівські записки бою Усик — Верховен / Matchroom Boxing

Усик уперше в кар'єрі бився не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. Для 39-річного українця це 25-та перемога на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

Бій проти Усика став 37-річного Верховена другим у професійному боксі — у квітні 2014 року нідерландець у другому раунді нокаутував угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Верховен є одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Усик дав перший коментар після перемоги над Верховеном.

Також на нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Новини партнерів