Стан Мірчі Луческу залишається критичним: лікарі надали нову інформацію про його здоров'я

Мірча Луческу

Стан здоров'я видатного румунського тренера Мірчі Луческу, який наприкінці березня був екстрено госпіталізований, залишається критичним.

Як повідомляє GSP, 7 квітня 80-річний фахівець пройшов комплексне КТ-обстеження, яке виявило у нього два смертельно небезпечні захворювання серця — численні ознаки ішемічних церебральних інсультів і запалення легеневої тромбоемболії.

Тромбоемболія може призвести до блокування кровотоку до легень, через що вони позбавляються кисню, необхідного для функціонування. Ішемічні інсульти трапляються, коли тромб блокує мозкові артерії, що перериває оксигенацію мозку.

"За цих умов, я не думаю, що процедуру встановлення системи механічної серцевої підтримки можна застосовувати", — сказав невролог лікарні.

Нагадаємо, Мірчу госпіталізували 29 березня, він знепритомнів під час технічної наради перед ранковим тренуванням збірної Румунії за кілька днів до товариського матчу зі Словаччиною. Після надання медиками першої допомоги його доправили до однієї з лікарень Бухареста.

Повідомлялося, що тренеру встановлять дефібрилятор для регулювання ритму серцебиття.

26 березня збірна Румунії під керівництвом Луческу в півфіналі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 програла Туреччині (0:1), втративши шанси потрапити на Мундіаль.

2 квітня було оголошено, що Луческу залишив посаду головного тренера збірної Румунії.

5 квітня повідомлялося, що стан здоров'я Луческу погіршився. Мірчу терміново перевели до відділення інтенсивної терапії.

Румунський журналіст Емануель Рошу також повідомив, що Луческу ввели у стан штучної коми.

Мірча вдруге в кар'єрі очолив збірну Румунії у серпні 2024 року. Вперше він тренував румунську національну команду на старті своєї тренерської кар'єри — від 1981 до 1986 року.

Попереднім місцем роботи Луческу було київське "Динамо", яке він очолював від літа 2020 до листопада 2023 року. Вже дебютного сезону Мірча виграв з киянами чемпіонат і Кубок України, а також вивів команду до групового раунду Ліги чемпіонів.

Від 2004 до 2016 року Луческу був головним тренером донецького "Шахтаря". Із "гірниками" румун виграв 22 трофеї: 8 разів ставав переможцем чемпіонату України, шість — національного кубка, сім — Суперкубка України, а в сезоні-2008/09 завоював Кубок УЄФА.