Стан відомого футбольного агента значно погіршився - ЗМІ

Він продовжує перебувати в реанімації.

Один з найбільш впливових футбольних агентів світу Міно Райола продовжує перебуває у важкому стані в лікарні Сан-Раффаеле в Мілані.

Про це повідомляє Bild.

Лікарі звітують, що у 54-річного агента помітно погіршився стан. Ще кілька тижнів тому Міно було госпіталізовано через проблеми з легенями. В агентстві італійця раніше заявляли, що жодної загрози для здоров'я Міно немає і він проходить звичайні медичні процедури.

Утім, як з'ясувалося, Райолу 12 січня шпиталізували та провели екстрену операцію. Після хірургічного втручання агент перебуває під наглядом лікарів у медичному закладі. Про характер операції, та які проблеми зі здоров'ям в агента, не повідомляється.

Зазначимо, що Райола представляє таких зірок світового футболу, як Златан Ібрагімович ("Мілан"), Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") та багатьох інших.

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