Станцював гопак із прапором та у вишиванці: українського боксера попросили прибрати національну символіку на турнірі в Греції (відео)

Українського боксера Матвія Ражбу, який став одним із переможців Кубку Акрополіса, попросили сховати українську символіку після фінального бою.

Скандальний епізод відбувся на турнірі під егідою Міжнародної асоціації боксу (IBA) в Афінах.

Зазначимо, що від 16 до 19 червня в столиці Греції відбувся міжнародний аматорський турнір з боксу Кубок Акрополя. У Греції українці перемогли у медальному заліку. Збірна України з боксу завоювала там п'ять медалей. У скарбничці "синьо-жовтих" 4 "золота" та одна "бронза".

Одну з медалей найвищого гатунку здобув Матвій Ражба. Після перемоги у фінальному протистоянні 19-річний боксер вийшов у середину рингу, аби станцювати гопак. Більш того, у цей момент Ражба був із прапором та у вишиванці.

Утім, за інформацією Luckypunch.net, подібне не надто сподобалося організаторам змагань. Вони попросили українця прибрати символіку.

До вашої уваги відео з гопаком Ражби.

Раніше повідомлялося про те, що в Угорщині організатори боксерського турніру змусили українську призерку згорнути прапор полку "Азов".

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