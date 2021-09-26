Станцював гопак з українським прапором: Усик "запалив" у ринзі після звитяги над Джошуа

Станцював гопак з українським прапором: Усик "запалив" у ринзі після звитяги над Джошуа

Український боксер Олександр Усик завоював чотири чемпіонські пояси в надважкій вазі.

Український боксер Олександр Усик дуже атмосферно відсвяткував свою перемогу над британцем Ентоні Джошуа в бою, де на кону стояли пояси IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

34-річний українець високо підняв над головою синьо-жовтий прапор і станцював традиційний гопак, який вже неодноразово виконував після найважливіших своїх перемог.

Таким чином, Усик відібрав у Джошуа чотри пояси в надважкій вазі, якими свого часу володіли брати Клички. Олександр став чемпіоном світу у двох вагових катеріях. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 . В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг.

. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг. Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразки.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання