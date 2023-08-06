Стане одноклубником Циганкова: Довбик успішно пройшов медобстеження у "Жироні"

Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик найближчим часом стане гравцем "Жирони".

Як повідомляє видання Diari de Girona, 26-річний форвард успішно пройшов медобстеження в іспанському клубі.

Очікується, що найближчим часом "Жирона" офіційно оголосить про перехід Довбика.

Трансфер Артема стане найдорожчим в історії "Жирони". За 50% економічних прав на форварда каталонці заплатять 7 мільйонів євро. Це на 1,5 мільйона євро більше, ніж на початку вересня минулого року "біло-червоні" віддали "Саутгемптону" за іспанського півзахисника Оріоля Ромеу.

Зазначимо, що за "Жирону" вже виступає інший український футболіст – півзахисник Віктор Циганков. Минулого сезону він зіграв за "біло-червоних" 19 матчів у всіх турнірах, забив три голи і віддав шість асистів.

Нагадаємо, цього літа Довбик подовжив контракт із "Дніпром-1". Артем ставав найкращим бомбардиром двох останніх розіграшів УПЛ (14 та 24 голи відповідно).

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