Стане одноклубником іншого українця: Довбик близький до переходу до команди з Іспанії – ЗМІ

Артем Довбик може продовжити кар'єру в "Жироні".

Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик вже найближчим часом має шанси стати гравцем іспанської "Жирони".

Як повідомляє "ТаТоТаке", трансфер 26-річного форварда перебуває на завершальній стадії.

Джерело стверджує, що "Жирона" домовилася про перехід з дніпрянами, а також данським "Мітьюлланду", який володіє частиною прав на Довбика.

"Є принципова домовленість між трьома клубами. "Мітьюлланд" отримає 450 тисяч євро, а "Дніпру-1" надійде на рахунок цифра між 5 і 7 мільйонів євро. Це приблизно 6 мільйонів євро", – сказав ведучий програми Михайло Співаковський.

Крім того, на можливий трансфер Довбика до "Жирони" натякнув журналіст каталонського видання SER Ніл Сола у своєму Twitter.

Тож з великою ймовірністю матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Панатінаїкоса" стане для Довбика останнім у складі "Дніпра-1".

Зазначимо, що за "Жирону" вже виступає інший український футболіст – півзахисник Віктор Циганков. Минулого сезону він зіграв за "біло-червоних" 19 матчів у всіх турнірах, забив три голи і віддав шість асистів.

Нагадаємо, цього літа Довбик подовжив контракт із "Дніпром-1". Артем ставав найкращим бомбардиром двох останніх розіграшів УПЛ (14 та 24 голи відповідно).

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