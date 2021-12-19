"Становлять загрозу": найкращий тренер світу відмовився підписувати невакцинованих футболістів

Юрген Клопп категорично висловився щодо потенційних новачків, які не мають щеплення від COVID-19.

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп заявив, що його клуб не збирається підписувати контракти з невакцинованими від коронавірусу гравцями.

За словами німецького фахівця, такі футболісти несуть загрозу для всієї команди, а створювати особливі умови для них мерсисайдський клуб не готовий.

"Ми не близькі до того, щоб когось підписати, але вакцинація матиме значення. Безперечно. Давайте візьмемо нашу ситуацію. Якщо гравець взагалі не вакцинований, він є загрозою для всіх нас. Він, звісно, ​​не хоче бути загрозою. І це зовсім не означає, що він думає: "Боже мій, мені начхати на інших". Але він все ж таки становить загрозу, а нам доведеться вигадувати різні сценарії.

Наприклад, невакцинованому гравцю потрібно переодягатися в іншій роздягальні, їсти в окремій їдальні, приїжджати на матчі в окремому автобусі чи автомобілі. З організаційного погляду це справжній безлад. Якщо команда хоче слідувати протоколам безпеки, то зробити це буде неймовірно складно. Ми не збираємось будувати додаткові будинки для невакцинованих футболістів. Сподіваюся, що до цього не дійде", - цитує Клоппа видання Mirror.

Додамо, що Клоппа було визнано найкращим тренером світу за підсумками 2020 року.

Ситуація з коронавірусом в англійській Прем'єр-лізі останнім часом різко погіршилася. Через збільшення кількості хворих у командах від 12 грудня вже було скасовано десять матчів різних турів (16, 17, 18).

Після 17 турів "Ліверпуль" посідає друге місце в таблиці АПЛ, відстаючи від "Манчестер Сіті" лише на одне очко.

19 грудня команда Юргена Клоппа в Лондоні зіграє з "Тоттенгемом" у центральному матчі 18-го туру. Зустріч розпочнеться о 18:30 за київським часом.

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