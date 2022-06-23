"Стане однією з найслабших у світі": відомий тренер передрік збірній Росії з футболу істотний відкат у розвитку

"Стане однією з найслабших у світі": відомий тренер передрік збірній Росії з футболу істотний відкат у розвитку

Колишній головний тренер пітерського "Зеніту" Властиміл Петржела розповів, як санкції можуть вплинути на російську команду.

68-річний фахівець передбачив збірній Росії суттєвий відкат у розвитку через відсторонення міжнародних змагань, які пов'язане з повномасштабним вторгненням до України. Чеський фахівець назвав рідну національну команду сильнішою за російську.

Про це Петржела розповів у інтерв'ю РБ Спорт.

Так, він наголосив на тому, що команда з РФ опуститься на вкрай низький рівень і стане одною з найслабших на планеті.

"Складно сказати, що буде зі збірною Росії в майбутньому через виключення з турнірів ФІФА. Думаю, збірна Росії з футболу стане однією з найслабших у світі. Останнім часом збірна Чехії грає краще, ніж Росія. У вас бували сильні футболісти, але Чехія зараз сильніша", - зазначив Петржела.

Додамо, що раніше Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про відсторонення російських команд від турнірів під своєю егідою у сезоні-2022/23. Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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