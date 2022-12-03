"Старий шматок лайна": Ф'юрі жорстко розкритикував жертву Усика, який відмовився битися з ним

Володар титулу WBC у надважкій вазі за Тайсон Ф'юрі пояснив, чому не провів бій з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа.

Він назвав свого співвітчизника боягузом.

"У Джошуа немає духу, щоб вийти зі мною на ринг, адже він боягуз. Якби він збирався битися зі мною, то вимагав би 40 мільйонів доларів, щоб зробити це 3 грудня. Але я не звинувачую його, тому що я збирався відшльопати його маленьку дупу по телевізору. І він би не зміг ходити зі своїми м'язами та іншим лайном. Замість цього він обісрався та втік, як маленька с*чка. Джошуа – старий шматок лайна. Те, що він переміг боягуза, не означає, що він боксер", – цитує Ф'юрі Boxing Scene.

Нагадаємо, що 3 грудня Ф'юрі проведе поєдинок проти Дерека Чісори. Бій відбудеться на арені Тоттенгем Хотспур в Лондоні. Це буде третя зустріч між боксерами. Напередодні суперники провели дуель поглядів.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC. У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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