Старт 3-го туру групового етапу: де дивитися і ставки букмекерів на матчі Євро-2020 20 червня

Цього дня розкладом передбачено дві гри.

У неділю, 20 червня, 3-й тур групового етапу фінальної частини Євро-2020 стартує двома матчами групи A, за підсумками яких до збірної Італії приєднається ще один учасник 1/8 фіналу від квартету.

ТСН Проспорт знайомить читачів з повним розкладом ігрового дня і розповідає, де можна подивитися матчі.

Де дивитися матч Італія - Уельс (19:00)

На "Стадіо Олімпіко" в Римі зустрінуться лідери групи. У прямому ефірі поєдинок транслюватиме телеканал "Футбол 1".

Прогнози букмекерів на матч Італія - Уельс

Явним фаворитом зустрічі є "Скуадра Адзурра", на чию перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.59. Нічия - 3.88. Сенсаційна перемога валлійців оцінена коефіцієнтом 7.40.

Де дивитися матч Швейцарія - Туреччина (19:00)

У паралельній зустрічі зіграють збірні Швейцарії та Туреччини. Поєдинок відбудеться на "Олімпійському стадіоні" в Баку. Подивитися матч можна на каналі "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Швейцарія - Туреччина

На думку букмекерів, кращі шанси перемогти має швейцарська збірна. На виграш підопічних Володимира Пєтковича пропонується коефіцієнт 1.77. Нічия - 3.98. Тріумф турків - 4.86.

Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру

Приголомшлива поразка Португалії і невдача Франції: огляд ігрового дня 19 червня на Євро-2020

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання