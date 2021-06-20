Старт 3-го туру групового етапу: де дивитися і ставки букмекерів на матчі Євро-2020 20 червня

Цього дня розкладом передбачено дві гри.
У неділю, 20 червня, 3-й тур групового етапу фінальної частини Євро-2020 стартує двома матчами групи A, за підсумками яких до збірної Італії приєднається ще один учасник 1/8 фіналу від квартету.
ТСН Проспорт знайомить читачів з повним розкладом ігрового дня і розповідає, де можна подивитися матчі.
Де дивитися матч Італія - Уельс (19:00)
На "Стадіо Олімпіко" в Римі зустрінуться лідери групи. У прямому ефірі поєдинок транслюватиме телеканал "Футбол 1".
Прогнози букмекерів на матч Італія - Уельс
Явним фаворитом зустрічі є "Скуадра Адзурра", на чию перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.59. Нічия - 3.88. Сенсаційна перемога валлійців оцінена коефіцієнтом 7.40.
Де дивитися матч Швейцарія - Туреччина (19:00)
У паралельній зустрічі зіграють збірні Швейцарії та Туреччини. Поєдинок відбудеться на "Олімпійському стадіоні" в Баку. Подивитися матч можна на каналі "Футбол 2".
Прогнози букмекерів на матч Швейцарія - Туреччина
На думку букмекерів, кращі шанси перемогти має швейцарська збірна. На виграш підопічних Володимира Пєтковича пропонується коефіцієнт 1.77. Нічия - 3.98. Тріумф турків - 4.86.
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