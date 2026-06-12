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Старт ЧС-2026 у Мексиці супроводжувався масовими протестами — що стало причиною
Під час матчу-відкриття Мундіалю біля стадіону "Ацтека" спалахнула сутичка між протестувальниками та поліцією.
Старт чемпіонату світу-2026 з футболу супроводжувався масовими протестами та сутичками з поліцією поблизу легендарного стадіону "Ацтека" в Мехіко.
Про це повідомило видання The Times.
Ще напередодні старту Мундіалю у столиці Мексики тривали масштабні виступи, зокрема за участі представників профспілки вчителів. Учасники акцій вимагали підвищення заробітних плат і змін у пенсійній системі.
Окремою причиною протестів стало невдоволення ситуацією з безпекою в країні та проблема зниклих безвісти людей під час боротьби з наркокартелями. Родичі зниклих громадян масово вийшли на демонстрації, використовуючи увагу світових ЗМІ через проведення чемпіонату світу.
Перед грою між збірними Мексики та ПАР біля стадіону "Ацтека" посилили заходи безпеки. Але під час матчу все одно спалахнула сутичка між протестувальниками та поліцією — у правоохоронців летіли дорожні конуси, сміттєві баки та інші предмети, а поліція у відповідь відтіснила натовп від підходів до арени.
Після цього навколо стадіону було встановлено оточення, а в радіусі 1,6 км навколо практично всі дороги були перекриті великими силами поліції.
Збірна Мексики обіграла команду ПАР з рахунком 2:0. У цьому поєдинку арбітр показав аж три червоні картки: дві — південноафриканцям та одну — мексиканцям.
В іншому матчі стартового туру групи A збірна Південної Кореї здобула вольову перемогу над командою Чехії — 2:1.
У другому турі Мексика 19 червня зіграє з південнокорейцями, а ПАР 18 червня позмагається з Чехією.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.
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