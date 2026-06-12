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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
165
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Старт ЧС-2026 у Мексиці супроводжувався масовими протестами — що стало причиною

Під час матчу-відкриття Мундіалю біля стадіону "Ацтека" спалахнула сутичка між протестувальниками та поліцією.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Масові протести у Мехіко

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Старт чемпіонату світу-2026 з футболу супроводжувався масовими протестами та сутичками з поліцією поблизу легендарного стадіону "Ацтека" в Мехіко.

Про це повідомило видання The Times.

Ще напередодні старту Мундіалю у столиці Мексики тривали масштабні виступи, зокрема за участі представників профспілки вчителів. Учасники акцій вимагали підвищення заробітних плат і змін у пенсійній системі.

Окремою причиною протестів стало невдоволення ситуацією з безпекою в країні та проблема зниклих безвісти людей під час боротьби з наркокартелями. Родичі зниклих громадян масово вийшли на демонстрації, використовуючи увагу світових ЗМІ через проведення чемпіонату світу.

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Перед грою між збірними Мексики та ПАР біля стадіону "Ацтека" посилили заходи безпеки. Але під час матчу все одно спалахнула сутичка між протестувальниками та поліцією — у правоохоронців летіли дорожні конуси, сміттєві баки та інші предмети, а поліція у відповідь відтіснила натовп від підходів до арени.

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Після цього навколо стадіону було встановлено оточення, а в радіусі 1,6 км навколо практично всі дороги були перекриті великими силами поліції.

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

Масові протести у Мехіко / © Associated Press

  • Збірна Мексики обіграла команду ПАР з рахунком 2:0. У цьому поєдинку арбітр показав аж три червоні картки: дві — південноафриканцям та одну — мексиканцям.

  • В іншому матчі стартового туру групи A збірна Південної Кореї здобула вольову перемогу над командою Чехії — 2:1.

  • У другому турі Мексика 19 червня зіграє з південнокорейцями, а ПАР 18 червня позмагається з Чехією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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