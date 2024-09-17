Старт Ліги чемпіонів: "Ювентус" розібрався з ПСВ, "Астон Вілла" знищила "Янг Бойз"

У стартових матчах першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 італійський "Ювентус" вдома впевнено переміг нідерландський ПСВ ( 3:1 ), а англійська "Астон Вілла" на виїзді розгромила швейцарський "Янг Бойз" ( 0:3 ).

Ще в першому таймі "Стара синьйора" двічі вразила ворота суперника – на 21-й хвилині рахунок відкрив Кенан Їлдіз, а через шість хвилин Вестон Маккенні його подвоїв.

Після перерви підопічні Тьяго Мотти зробили рахунок розгромним – на 52-й хвилині відзначився Ніколас Гонсалес. Гості відповіли лише голом престижу, який на 90+3-й хвилині забив Ісмаель Сайбарі.

У другому турі "Ювентус" 2 жовтня на виїзді зіграє проти "РБ Лейпцига", а ПСВ днем раніше прийме "Спортинг".

Огляд матчу "Ювентус" – ПСВ

Буде додано незабаром.

У паралельному матчі "Астон Вілла" ще до перерви створила собі солідний гандикап проти "Янг Бойз". На 27-й хвилині рахунок відкрив Юрі Тілеманс, після чого на 38-й хвилині влучного удару завдав Джейкоб Ремзі.

На 43-й хвилині підопічні Унаї Емері забили втретє, але гол Оллі Воткінса було скасовано через гру рукою.

У другому таймі представник АПЛ продовжив домінувати на полі. На 78-й хвилині гол Джона Дурана не зарахували через гру рукою, але "Астон Вілла" все ж довела справу до розгрому – на 86-й хвилині крапку в цій зустрічі поставив Амаду Онана.

У другому турі "Астон Вілла" 2 жовтня прийме "Баварію", а "Янг Бойз" днем раніше на виїзді позмагається з "Барселоною".

Огляд матчу "Янг Бойз" – "Астон Вілла"

Буде додано незабаром.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Читайте також:

Болонья – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті – Інтер: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

ПСЖ – Жирона: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів