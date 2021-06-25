Старт раунду плейоф: де дивитися і ставки букмекерів на матчі Євро-2020 26 червня

Старт раунду плейоф: де дивитися і ставки букмекерів на матчі Євро-2020 26 червня

Цього дня визначаться перші чвертьфіналісти.

У суботу, 26 червня, на Євро-2020 стартує раунд плейоф. Цього дня будуть зіграні два перші поєдинки 1/8 фіналу турніру.

ТСН Проспорт знайомить читачів з повним розкладом ігрового дня і розповідає, де можна подивитися матчі.

Де дивитися матч Уельс - Данія (19:00)

На стадіоні "Йохан Кройф Арена" в Амстердамі зустрінуться збірні Уельсу і Данії. У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Уельс - Данія

Явним фаворитом зустрічі є скандинави, на чию перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.90. Нічия - 3.34. Сенсаційна перемога валлійців оцінена коефіцієнтом 5.10.

Де дивитися матч Італія - Австрія (22:00)

В іншій зустрічі дня зіграють збірні Італії та Австрії. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Подивитися матч можна на каналах ТРК "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Італія - Австрія

На думку букмекерів, найкращі шанси перемогти має італійська збірна. На виграш "Скуадри Адзурри" пропонується коефіцієнт 1.49. Нічия - 4.24. Тріумф австрійців - 8.70.

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