Старт УПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру Чемпіонату України з футболу

23 серпня почався новий сезон української Прем'єр-ліги. Дивіться розклад та результати всіх поєдинків.
У вівторок, 23 серпня, розпочався новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Лідер минулого сезону, який завершили достроково, "Шахтар" відкрив сезон УПЛ матчем проти харківського "Металіста 1925".
- Матчі 2-го туру відбудуться 27 - 29 серпня.
- Новачками УПЛ-2022/23 стали криворізький "Кривбас" і харківський "Металіст".
- Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР
|Перенесено
|МИНАЙ
|_:_
|ЛЬВІВ
|Вівторок, 23 серпня
|13:00
|ШАХТАР
|0:0
|МЕТАЛІСТ 1925
|15:00
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|0:1
|ВЕРЕС
|15:00
|ЗОРЯ
|3:1
|ВОРСКЛА
|17:00
|КОЛОС
|1:0
|КРИВБАС
|Середа, 24 серпня
|15:00
|РУХ
|_:_
|МЕТАЛІСТ
|Середа, 16 листопада
|-
|ДНІПРО-1
|_:_
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|-
|ІНГУЛЕЦЬ
|_:_
|ДИНАМО
- Зазначимо, що поєдинки "Динамо" та "Дніпра-1" у чемпіонаті України було перенесено через участь українських клубів у кваліфікації єврокубків. У вівторок, 23 серпня, "Динамо" зіграє матч-відповідь проти португальської "Бенфіки" у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. "Дніпро-1" у четвер, 25 серпня, зіграє матч-відповідь проти кіпрського АЕК в плейоф кваліфікації Ліги Європи. Їхні зустрічі в УПЛ планується провести 16 листопада.
- Усі матчі в умовах воєнного часу відбуватимуться без глядачів. Команди змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року.
Читайте також:
Не в рідних стінах: "Динамо" визначилося, де проведе стартовий матч сезону УПЛ
Бунт в чемпіонаті України: кілька клубів збираються зривати єдиний телепул УПЛ - їх попередили про можливі наслідки
Без глядачів та на допущених аренах: в Україні затвердили правила проведення футбольних змагань у воєнний час