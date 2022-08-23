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Старт УПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру Чемпіонату України з футболу

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Старт УПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру Чемпіонату України з футболу

Фото: ФК Шахтар

23 серпня почався новий сезон української Прем'єр-ліги. Дивіться розклад та результати всіх поєдинків.

У вівторок, 23 серпня, розпочався новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Лідер минулого сезону, який завершили достроково, "Шахтар" відкрив сезон УПЛ матчем проти харківського "Металіста 1925".

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2021/22
1 ТУР
 
Перенесено МИНАЙ проходи _:_ Львів ЛЬВІВ
Вівторок, 23 серпня
13:00 ШАХТАР Шахтар 0:0 Металіст 1925 МЕТАЛІСТ 1925
15:00 ЧОРНОМОРЕЦЬ Чорноморець 0:1 Верес ВЕРЕС
15:00 ЗОРЯ зірка 3:1 Ворскла ВОРСКЛА
17:00 КОЛОС колос 1:0 КРИВБАС
Середа, 24 серпня
15:00 РУХ рух _:_ МЕТАЛІСТ
Середа, 16 листопада
- ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Олександрія ОЛЕКСАНДРІЯ
- ІНГУЛЕЦЬ Інгулець _:_ Динамо ДИНАМО
  • Зазначимо, що поєдинки "Динамо" та "Дніпра-1" у чемпіонаті України було перенесено через участь українських клубів у кваліфікації єврокубків. У вівторок, 23 серпня, "Динамо" зіграє матч-відповідь проти португальської "Бенфіки" у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. "Дніпро-1" у четвер, 25 серпня, зіграє матч-відповідь проти кіпрського АЕК в плейоф кваліфікації Ліги Європи. Їхні зустрічі в УПЛ планується провести 16 листопада.
  • Усі матчі в умовах воєнного часу відбуватимуться без глядачів. Команди змагатимуться у два кола. Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір поновиться 4 березня 2023 року. 

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