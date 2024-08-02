Старт УПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу

Новий сезон вітчизняної першості розпочнеться 3 серпня.
У суботу, 3 серпня, стартує розіграш української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Матчем-відкриття чемпіонату України з футболу стане зустріч між "Вересом" і "Карпатами", які гратимуть в еліті українського футболу вперше від сезону-2019/20.
Також у суботу відбудеться ще один поєдинок: "Кривбас" прийматиме "Чорноморець".
Чотири матчі стартового туру заплановано на неділю. ЛНЗ перевірить на міцність дебютанта елітного дивізіону "Лівий Берег" – київський клуб виборов путівку до УПЛ у "Турнірі чотирьох" за право замінити "Дніпро-1", який виключили через фінансові проблеми.
У неділю дебютний офіційний матч сезону проведе чинний чемпіон "Шахтар", який завітає в гості до "Ворскли".
Крім того, "Оболонь" позмагається з "Колосом", а "Зоря" поміряється силами з "Інгульцем", який повернувся до УПЛ після річної відсутності.
Поєдинки "Олександрія" – "Динамо" та "Рух" – "Полісся" перенесли на прохання клубів через те, що їхні футболісти ще зовсім нещодавно брали участь у складі збірної України на Олімпіаді-2024.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР
|Субота, 3 серпня
|15:30
|ВЕРЕС
|_:_
|КАРПАТИ
|18:00
|КРИВБАС
|_:_
|ЧОРНОМОРЕЦЬ
|Неділя, 4 серпня
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|ЛІВИЙ БЕРЕГ
|15:30
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|КОЛОС
|15:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ШАХТАР
|18:00
|ЗОРЯ
|_:_
|ІНГУЛЕЦЬ
|Перенесено
|ОЛЕКСАНДРІЯ
|_:_
|ДИНАМО
|РУХ
|_:_
|ПОЛІССЯ
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