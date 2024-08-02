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Старт УПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу

Старт УПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу

"Карпати" зіграють в УПЛ вперше від сезону-2019/20 / Фото: ФК Карпати

Новий сезон вітчизняної першості розпочнеться 3 серпня.

У суботу, 3 серпня, стартує розіграш української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Матчем-відкриття чемпіонату України з футболу стане зустріч між "Вересом" і "Карпатами", які гратимуть в еліті українського футболу вперше від сезону-2019/20.

Також у суботу відбудеться ще один поєдинок: "Кривбас" прийматиме "Чорноморець".

Чотири матчі стартового туру заплановано на неділю. ЛНЗ перевірить на міцність дебютанта елітного дивізіону "Лівий Берег" – київський клуб виборов путівку до УПЛ у "Турнірі чотирьох" за право замінити "Дніпро-1", який виключили через фінансові проблеми.

У неділю дебютний офіційний матч сезону проведе чинний чемпіон "Шахтар", який завітає в гості до "Ворскли".

Крім того, "Оболонь" позмагається з "Колосом", а "Зоря" поміряється силами з "Інгульцем", який повернувся до УПЛ після річної відсутності.

Поєдинки "Олександрія" – "Динамо" та "Рух" – "Полісся" перенесли на прохання клубів через те, що їхні футболісти ще зовсім нещодавно брали участь у складі збірної України на Олімпіаді-2024.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ / УПЛ-2024/25
1 ТУР
Субота, 3 серпня
15:30 ВЕРЕС Верес _:_ Карпати КАРПАТИ
18:00 КРИВБАС Кривбас _:_ Чорноморець ЧОРНОМОРЕЦЬ
Неділя, 4 серпня
13:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Лівий Берег ЛІВИЙ БЕРЕГ
15:30 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Колос КОЛОС
15:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Шахтар ШАХТАР
18:00 ЗОРЯ Зоря _:_ Інгулець ІНГУЛЕЦЬ
Перенесено
  ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія _:_ Динамо ДИНАМО
  РУХ Рух _:_ Полісся ПОЛІССЯ

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