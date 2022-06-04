Стартовий матч у групі збірної України в Лізі націй завершився сенсацією

Стартовий матч у групі збірної України в Лізі націй завершився сенсацією

Збірна Вірменії обіграла команду Ірландії в першому матчі Групи B1 Ліги націй-2022/23.

Майбутні суперники української збірної в Лізі націй зійшлися в поєдинку 1-го туру групового раунду. Поєдинок у Єревені закінчився несподіваною перемогою господарів - 1:0 .

Три очки команді Вірменії приніс точний удар Едуарда Сперцяна на 74-й хвилині.

Інший матч стартового туру групи 2 Ліги B Шотландія - Україна було перенесено на 21 вересня через завантажений графік української команди в червні.

"Синьо-жовті" продовжують боротися за вихід на Чемпіонат світу-2022. У фіналі плейоф відбору на мундіаль українці 5 червня в Кардіффі зіграють проти Уельсу.

У новому розіграші Ліги націй команда Олександра Петракова стартує 8 червня виїзним матчем 2-го туру проти ірландців. Після цього на українську збірну чекають домашні зустрічі з Вірменією (11 червня) та Ірландією (14 червня), які через війну з російськими окупантами відбудуться в Польщі.

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