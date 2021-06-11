Стартовий матч збірної України на Євро-2020 довірили судити німецькому юристу

13 червня команда Андрія Шевченка зустрінеться з Нідерландами.

УЄФА призначив суддівську бригаду на матч 1-го туру групи С Чемпіонату Європи-2020 між збірними Нідерландів і України.

Головним арбітром зустрічі виступить досвідчений німець Фелікс Брих, який за фахом є фінансовим юристом, а суддівську кар'єру розпочав у 1999 році.

Його асистентами будуть співвітчизники Марк Борш і Штефан Лупп. Четвертий арбітр: Бартош Франковськи (Польща). Відеопомічники рефері - Марко Фрітц, Саша Штегеманн, Стюарт Еттвелл, Лі Беттс.

Матч Нідерланди - Україна відбудеться 13 червня на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі, початок - о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Також українці на груповому етапі проведуть два матчі в Бухаресті (Румунія): 17 червня з Північною Македонією та 21 червня з Австрією. Дві найсильніші збірні кожної групи і чотири володарі найкращих третіх місць вийдуть до плейоф.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

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