Стартову гонку етапу Кубка світу з біатлону в Голменколлені перенесли: яка причина

Жіночу індивідуальну гонку, якою 29 лютого повинен був розпочатися сьомий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в норвезькому Голменколлені, перенесено.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Таке рішення організатори ухвалили через несприятливі погодні умови, зокрема сильний туман.

Due to unfavourable weather conditions, the Holmenkollen Women Individual is postponed until tomorrow.



The new time will be announced in due course.



Yevenko/IBU #biathlon pic.twitter.com/S3AkzYNa0v — International Biathlon Union (@biathlonworld) February 29, 2024

Тож жіночу індивідуальну гонку перенесли на п'ятницю, 1 березня. Старт – о 13:30 за київським часом.

Україну в індивідуальній гонці у Голменколлені представлять п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Юлія Джима.

Зазначимо, що 1 березня у Голменколлені також відбудеться чоловіча індивідуальна гонка, яка розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Розклад інших гонок норвезького етапу Кубка світу з біатлону не змінився.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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