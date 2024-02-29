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Стартову гонку етапу Кубка світу з біатлону в Голменколлені перенесли: яка причина

Стартову гонку етапу Кубка світу з біатлону в Голменколлені перенесли: яка причина

Українська біатлоністка Христина Дмитренко / Фото: biathlon.com.ua

Проведенню жіночої індивідуальної гонки завадили погодні умови.

Жіночу індивідуальну гонку, якою 29 лютого повинен був розпочатися сьомий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в норвезькому Голменколлені, перенесено.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Таке рішення організатори ухвалили через несприятливі погодні умови, зокрема сильний туман.

Тож жіночу індивідуальну гонку перенесли на п'ятницю, 1 березня. Старт – о 13:30 за київським часом.

Україну в індивідуальній гонці у Голменколлені представлять п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Юлія Джима.

Зазначимо, що 1 березня у Голменколлені також відбудеться чоловіча індивідуальна гонка, яка розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Розклад інших гонок норвезького етапу Кубка світу з біатлону не змінився.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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