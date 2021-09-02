Стартували з непростого камбеку: волейбольна збірна України виграла перший матч на Чемпіонаті Європи

Стартували з непростого камбеку: волейбольна збірна України виграла перший матч на Чемпіонаті Європи

"Синьо-жовті" зробили перший крок до плейоф турніру.

Чоловіча збірна України з волейболу з непростої перемоги стартувала на Чемпіонаті Європи, який відбувається в Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.

Суперником нашої команди в першому матчі була команда Греції. Після трьох партій "синьо-жовті" програвали з рахунком 1:2. Однак наші волейболісти змогли порадувати камбеком, вигравши четвертий сет і вирішальний п'ятий.

Чемпіонат Європи з волейболу

Група A, 1-й тур

Україна - Греція - 3:2 (22:25 26:24, 22:25, 25:19, 15:6)

Суперниками нашої команди у групі також є збірні Сербії, Бельгії, Польщі та Португалії. До 1/8 фіналу вийдуть чотири найкращі команди.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть завтра, 3 вересня, проти Сербії.

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