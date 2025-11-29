ТСН у соціальних мережах

Стартував Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети в Естерсунді

Збірна України в першій гонці нового сезону Кубка світу з біатлону посіла 15-те місце.

Христина Дмитренко

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У суботу, 29 листопада, сезон Кубка світу з біатлону-2025/26 стартував жіночою естафетою в межах першого етапу в шведському Естерсунді.

Збірну України в цій гонці представляли Валерія Дмитренко, Христина Дмитренко, Олена Городна та Олександра Меркушина.

"Синьо-жовті" з 8 додатковими патронами фінішували на 15-му місці.

Виграла жіночу естафету Франція, другою стала Італія, а замкнула трійку призерок Чехія.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети в Естерсунді

1. Франція (0+8) 1:11:17.9

2. Італія (1+9) +13.8

3. Чехія (0+8) +30.8

4. Швеція (2+10) +45.4

5. Австрія (1+12) +1:31.8

6. Фінляндія (1+9) +2:09.2

...

15. Україна (0+8) +4:42.1

Сьогодні в Естерсунді також відбудеться чоловіча естафета, в якій українську збірну представлять Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал та Дмитро Підручний. Початок гонки – о 17:55 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

