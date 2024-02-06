Стартував набір у безкоштовній секції боксу та боротьби у SpartaBox для дітей за підтримки Favbet Foundation

Благодійний фонд Favbet Foundation започаткував ініціативу «Сильніші разом», у межах якої профінансував відкриття одразу кількох безкоштовних секцій для українських дітей з футболу, баскетболу, боротьби та боксу.

Долучитися до безкоштовної секції боксу та боротьби у м. Києві можна, зателефонувавши адміністрації клубу SpartaBox за телефоном +380631542910.

Групи боксу та боротьби у київському бійцівському клубі SpartaBox були серед перших, які набрали вихованців та розпочали тренування трохи більш як пів року тому. Сьогодні заняття відвідують близько 30 учнів різного віку.

Вчать дітей досвідчені тренери. Тренер з боротьби Ренат Ахмедханов – борець вільного стилю та майстер спорту України з вільної боротьби. Тренер з боксу Володимир Чорний – віцечемпіон України серед еліти та призер міжнародних турнірів, який має понад 30 років тренерського стажу. До початку повномасштабного вторгнення був старшим тренером з боксу серед юнаків одного з закладів вищої освіти на Херсонщині, однак через окупацію Херсона був змушений переїхати до Києва, де продовжує передавати свій досвід молоді.

«Мені дуже подобається працювати з дітьми. Крім навчання базовим боксерським навичкам, я прагну виховувати в них психологічну стійкість, дисципліну та відповідальність. Це якості, які знадобляться їм у житті незалежно від того, якою справою займатимуться у майбутньому. Мені приємно, що завдяки підтримці Favbet Foundation ще більше українських дітей зможуть відкрити для себе красу боксу та плекати свої спортивні здібності», – каже тренер.

«Сильніші разом» – частина великого проєкту Favbet Foundation під назвою «Клуб Супергероїв», який об’єднує одразу кілька освітньо-спортивних ініціатив для дітей із родин ВПО та військовослужбовців, а також із соціально вразливих груп. Це і забезпечення тисяч школярів канцелярією, і велика програма базової ІТ-освіти, до якої залучено вже кількасот дітей та підлітків з усієї України.

«Сьогодні пріоритетом фонду є підтримка ЗСУ та забезпечення наших воїнів усім необхідним для спротиву – автівки, дрони, високотехнологічне спорядження. Однак ми також залишаємось відданими першочерговій меті заснування Favbet Foundation – створенню можливостей для всебічного розвитку української молоді. Саме тому обсяги діяльності «Клубу Супергероїв» тільки зростатимуть, аби ще більше дітей могли відкрити свої суперздібності для побудови успішного майбутнього», – розповів куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.