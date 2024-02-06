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Стартував набір у безкоштовній секції боксу та боротьби у SpartaBox для дітей за підтримки Favbet Foundation Новини компаній

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Стартував набір у безкоштовній секції боксу та боротьби у SpartaBox для дітей за підтримки Favbet Foundation

Благодійний фонд Favbet Foundation започаткував ініціативу «Сильніші разом», у межах якої профінансував відкриття одразу кількох безкоштовних секцій для українських дітей з футболу, баскетболу, боротьби та боксу.

Долучитися до безкоштовної секції боксу та боротьби у м. Києві можна, зателефонувавши адміністрації клубу SpartaBox за телефоном +380631542910. 

Групи боксу та боротьби у київському бійцівському клубі SpartaBox були серед перших, які набрали вихованців та розпочали тренування трохи більш як пів року тому. Сьогодні заняття відвідують близько 30 учнів різного віку.

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Вчать дітей досвідчені тренери. Тренер з боротьби Ренат Ахмедханов – борець вільного стилю та майстер спорту України з вільної боротьби. Тренер з боксу Володимир Чорний – віцечемпіон України серед еліти та призер міжнародних турнірів, який має понад 30 років тренерського стажу. До початку повномасштабного вторгнення був старшим тренером з боксу серед юнаків одного з закладів вищої освіти на Херсонщині, однак через окупацію Херсона був змушений переїхати до Києва, де продовжує передавати свій досвід молоді.

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«Мені дуже подобається працювати з дітьми. Крім навчання базовим боксерським навичкам, я прагну виховувати в них психологічну стійкість, дисципліну та відповідальність. Це якості, які знадобляться їм у житті незалежно від того, якою справою займатимуться у майбутньому. Мені приємно, що завдяки підтримці Favbet Foundation ще більше українських дітей зможуть відкрити для себе красу боксу та плекати свої спортивні здібності», – каже тренер.

«Сильніші разом» – частина великого проєкту Favbet Foundation під назвою «Клуб Супергероїв», який об’єднує одразу кілька освітньо-спортивних ініціатив для дітей із родин ВПО та військовослужбовців, а також із соціально вразливих груп. Це і забезпечення тисяч школярів канцелярією, і велика програма базової ІТ-освіти, до якої залучено вже кількасот дітей та підлітків з усієї України. 

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«Сьогодні пріоритетом фонду є підтримка ЗСУ та забезпечення наших воїнів усім необхідним для спротиву – автівки, дрони, високотехнологічне спорядження. Однак ми також залишаємось відданими першочерговій меті заснування Favbet Foundation – створенню можливостей для всебічного розвитку української молоді. Саме тому обсяги діяльності «Клубу Супергероїв» тільки зростатимуть, аби ще більше дітей могли відкрити свої суперздібності для побудови успішного майбутнього», – розповів куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

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