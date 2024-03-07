Стартував продаж квитків на матч плейоф відбору Євро-2024 Боснія та Герцеговина – Україна: як купити

Поєдинок відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле".

Розпочався продаж квитків на матч Боснія та Герцеговина – Україна в рамках півфіналу плейоф відбору на Євро-2024.

Про це Українська асоціація футболу (УАФ) повідомила на своєму офіційному сайті.

Поєдинок відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Умови для придбання квитка:

– необхідно перейти за посиланням, зареєструватися та вибрати квиток;

– один уболівальник може купити до чотирьох квитків;

– квитки за посиланням продаються лише в український сектор;

– квитки є іменними, тож вболівальників закликають у процесі реєстрації вказувати правильні дані, а також бути готовими підтвердити їх даними із закордонного паспорту;

– квитки буде надіслано вболівальникам на зареєстровану електронну адресу, їх потрібно буде обов'язково роздрукувати у форматі А4.

Вартість квитка – 10 євро.

Дітям до восьми років вхід на стадіон заборонено, від восьми років обов'язково потрібно мати із собою квиток.

Вхід до сектора для українських уболівальників здійснюватиметься лише за наявності українського закордонного паспорта та квитка.

Нагадаємо, якщо команда Сергія Реброва переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

У разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Читайте також:

Збірна України анонсувала проведення товариського матчу перед стартом Євро-2024: хто суперник

Викликали гравців з Росії: боснійці оголосили заявку на матч плейоф відбору Євро-2024 проти України

Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України в плейоф відбору на Євро-2024