Стартував продаж квитків на матчі збірної України на Євро-2024: де та як купити

Квитки будуть доступні для продажу від 27 березня до 8 квітня.

В середу, 27 березня, розпочався продаж квитків на матчі збірної України на прийдешньому Євро-2024.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, перепустки можна буде купити від 27 березня до 8 квітня.

Для купівлі необхідно зареєструватися на порталі УЄФА за посиланням і вказати себе вболівальником збірної України.

Всі квитки в електронному вигляді будуть доступні в додатку УЄФА, посилання на який буде надіслано на електронну адресу, вказану під час реєстрації. Активувати квиток (ввести дані вболівальника) після його придбання необхідно не пізніше ніж за 3 години до початку матчу.

Збірна України на Євро-2024 зіграє в групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Нагадаємо, у фіналі плейоф відбору на чемпіонат Європи-2024 команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1).

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