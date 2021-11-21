Стартував з поразки: Шевченко не стримав Моурінью в дебютному матчі на чолі "Дженоа"

Стартував з поразки: Шевченко не стримав Моурінью в дебютному матчі на чолі "Дженоа"

Команда українського фахівця двічі пропустила наприкінці поєдинку.

21 листопада колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів перший матч біля керма італійського "Дженоа". В рамках 13-го туру Серії А "грифони" на домашній арені поступилися "Ромі" ( 0:2 ), яку очолює Жозе Моурінью.

Уже на 15-й хвилині Генріх Мхітарян ударом з середньої відстані відправив м'яч у кут воріт генуезького клубу, проте арбітр скористався підказками відеоасистентів (VAR) і скасував гол через гру рукою форварда римлян Теммі Абрахама, від якого м'яч і відлетів у сітку.

Загалом підопічні Шевченка непогано захищалися і тривалий час не давали розпечатати свої ворота, однак в кінцівці зустрічі римляни все ж змогли забити.

На 82-й хвилині голом відзначився 18-річний ганський форвард Фелікс Афена-Г'ян, який вийшов на заміну. А в компенсований час він же красивим ударом оформив дубль. Таким чином, тренерський дебют Шевченка на клубному рівні завершився поразкою.

"Дженоа" (9 балів) перебуває на 18-му місці в зоні виьоту з Серії А. "Рома" (22 пункти) піднялася на 5-ту сходинку.

У наступному турі Чемпіонату Італії підопічні Шевченка на виїзді зустрінуться з "Удінезе", а команда Моурінью прийме "Торіно". Обидва поєдинки відбудуться 28 листопада.

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