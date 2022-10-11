Стартуємо проти Англії: став відомий календар матчів збірної України у відборі на Євро-2024

"Синьо-жовті" розпочнуть кваліфікацію на континентальну першість наприкінці березня 2023 року.

Збірна України дізналася розклад своїх матчів у відбірковому турнірі на Чемпіонат Європи 2024 року.

Згідно з результатами жеребкування, наша національна команда потрапила до групи С, де її суперниками стануть Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, підопічні Олександра Петракова розпочнуть відбір на Євро-2024 виїзним поєдинком проти фіналіста минулого ЧЄ - збірної Англії. Матч заплановано на 26 березня наступного року.

Завершувати ж кваліфікацію "синьо-жовті" будуть 20 листопада 2023 року домашнім матчем проти чинних чемпіонів Європи - італійців.

Повний календар матчів збірної України у відборі на Євро-2024

26 березня. 19:00. Англія - Україна

16 червня. 21:45. Північна Македонія - Україна

19 червня. 21:45. Україна - Мальта

9 вересня. 19:00. Україна - Англія

12 вересня. 21:45. Італія - Україна

14 жовтня. 16:00. Україна - Північна Македонія

17 жовтня. 21:45. Мальта - Україна

20 листопада. 21:45. Україна - Італія

Регламент відбору Євро-2024 та дати фінального турніру

На Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір - від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

Нагадаємо, збірна Росії пропустить наступний Чемпіонат Європи. Команду країни-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення до України.

Читайте також:

"Хотіли таких суперників": Петраков прокоментував результати жеребкування відбору на Євро-2024

Після вирішальних матчів Ліги націй: збірна України дізналася своє місце в оновленому рейтингу ФІФА

Офіційно: Україна з Іспанією та Португалією подають спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу