Стартуємо проти Ірландії: збірна України дізналася розклад матчів у Лізі націй-2022/23

Стартуємо проти Ірландії: збірна України дізналася розклад матчів у Лізі націй-2022/23

Першу зустріч "синьо-жовті" проведуть на виїзді.

Став відомий повний розклад матчів групового етапу Ліги націй УЄФА-2022/23.

Збірна України, яка за результатами жеребкування потрапили до групи В1 разом з Шотландією, Ірландією та Вірменією, також дізналася дати своїх поєдинків.

Підопічні Олександра Петракова у Дивізіоні B стартуватимуть 4 червня гостьовим поєдинком проти Ірландії, а завершать виступи 26 вересня домашнім матчем з Шотландією.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй УЄФА-2022/23

Тур 1: Ірландія - Україна, 4 червня

Тур 2: Шотландія - Україна, 7 червня

Тур 3: Україна - Вірменія, 11 червня

Тур 4: Україна - Ірландія, 14 червня

Тур 5: Вірменія - Україна, 23 вересня

Тур 6: Україна - Шотландія, 26 вересня

Переможець квартету вийде до Дивізіону A, а команда, що посяде останнє місце, опуститься до Дивізіону C.

12 найкращих збірних Ліги націй-2022/2023 (крім тих, хто потрапить на Євро-2024 за підсумками кваліфікації) в березні 2024 року в двораундовому плейоф розіграють останні три путівки на континентальну першість, яка відбудеться в Німеччині.

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