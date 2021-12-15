Статки не врятували: найбагатшого футболіста світу вигнали з клубу Прімейри

Після невдачі в АПЛ футболіст не зміг закріпитися і в "Марітіму".

Португальський "Марітіму" розірвав контракт з брунейським півзахисником Фаїком Болкіахом.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

"Ми дякуємо гравцю за зусилля та відданість, які він виявив під час перебування в нашому клубі, і щиро бажаємо йому професійного та особистого успіху", – йдеться у повідомленні прес-служби Марітіму.

За період свого перебування в "Марітіму" Фаїк Болкіах жодного разу не з'явився на полі у складі основної команди.

Хавбек відомий насамперед тим, що є одним із спадкоємців султана Брунея Хассанала Балкіаха, статки якого оцінюються в 16 мільярдів доларів.

Фаїк став відомий після того, як вступив до академії Саутгемптона і пограв у "Арсеналі" та "Челсі", а потім підписав контракт із "Лестером". Тоді ж до нього приклеївся статус найбагатшого футболіста у світі. Але заграти в Англії йому такаж не вдалося.

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