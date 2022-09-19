"Став більш вразливим, ніж будь-коли": тренер Вайлдера дав прогноз на бій Ф'юрі проти Джошуа

Американський фахівець вважає, що Ей Джей має шанси перемогти Ф'юрі. Він зазначив, що важливим фактором для успіху може стати мотивація Джошуа, який прагне відновити свій авторитет після двох поразок від Олександра Усика.

"Це чудовий час для Ей Джея, щоб прийняти бій з Ф'юрі. Мені здається, що Джошуа є що доводити. Він хоче знову опинитися на вершині. Вони завжди хотіли битися один з одним. Велике питання, чи справді бій відбудеться. Зараз ми просто в такій ситуації, де так багато бізнесу, люди такі егоїстичні та жадібні.

Джошуа вірить, що зможе перемогти Ф'юрі. Це важка робота для Ей Джея, але, на мій погляд, він має послужний список, має золоту медаль, має здібності. Ей Джей може бити, він сильний та великий. Особисто я вважаю, що люди, які взагалі не дають йому шансу, божевільні. Я з цим зовсім не згоден.

Ф'юрі у вогні. Він усіх перемагає. Так, але він також став більш вразливим, ніж будь-коли. Ф'юрі дає вам шанс на удар, а в надважкій вазі я просто не можу бути повністю впевненим у бійці, який дає себе вдарити. Він і сам казав, що вразливий. Але це те, що робить його його цікавим", - цитує Скотта BoxingScene.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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